Çalıştığı şirketin 23 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen avukata soruşturma - Son Dakika
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Çalıştığı şirketin 23 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen avukata soruşturma

04.03.2022 10:49
Çalıştığı şirketin 23 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen avukata soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elektrik dağıtım şirketinde hukuk müşaviri olarak çalışan ve kurumun 23 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen avukat hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elektrik dağıtım şirketinde hukuk müşaviri olarak çalışan ve kurumun 23 milyon lirasını dolandırdığı iddia edilen avukat hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara ve çevre illere elektrik dağıtımı sağlayan firmanın yetkilileri, 15 yıldır kurumda çalışan Adnan A'nın, son 5 yıl içinde usulsüz işlemlerle şirketi dolandırdığı iddiasıyla 25 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılık, avukatların görev suçlarında özel soruşturmaya tabi olmaları nedeniyle soruşturma için Adalet Bakanlığına başvurdu. Bakanlığın izni sonrası şüpheli Adnan A. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında zanlının imzasının bulunduğu işlemlerle ilgili incelemelerde Adnan A'nın, düzenlediği sahte evrakla davaları kaybetmiş gibi gösterip dosya ücreti, temyiz harcı vb. ödemeler için kurumdan milyonlarca lira aldığı belirlendi.

Dağıtım şirketinin son 5 yılda 23 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen Adnan A, e-Tebligat üzerinden ifadeye çağrıldı.

Savcılığa cevap yazan şüphelinin, ABD'de olduğunu belirterek, suçlamalarla ilgili tüm evrakı talep ettiği, evrakı inceledikten sonra Türkiye'ye gelerek ifade verebileceğini söylediği öğrenildi.

Adnan A'nın suç ortağı olup olmadığı yönündeki araştırmanın ise sürdüğü kaydedildi.

Çalıştığı şirketin 23 milyon lirasını dolandırdığı öne sürülen avukata soruşturma

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet Savcılığı, Temyiz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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