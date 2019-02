Hukuk Öğrencilere Sektör Tecrübesi Fırsatı

'Adaleti Birlikte Sağlayalım' sloganıyla yola çıkan öğrenci oluşumu Themis Court Simulations, uluslararası ve ulusal mahkemelerin simülasyonlarını gerçekleştirerek öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağlıyor. Türkiye 'de kendi alanında düzenlenen üç konferanstan biri olma özelliğini taşıyan etkinlik, Kadir Has Üniversitesi öğrenci oluşumu Themis Court Simulations tarafından düzenlendi. Bugüne kadar 500 hukuk öğrencisini kendi alanında uzman avukat ve akademisyenlerle bir araya getiren Themis Court Simulations, ulusal ve uluslararası olmak üzere 12 mahkemenin simülasyonu gerçekleştirdi.Etkinlikler hakkında bilgi veren Kadir Has Üniversitesi 3. sınıf Hukuk Fakültesi öğrencisi Ceren Aydoğmuş , "3 sene önce başlayan bir konferans. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından düzenleniyor. Biz de organizasyon ve akademi olmak üzere 2 koldan yürütüyoruz. Bunu Türkiye'de yapan 3 okuldan biriyiz. Tüm Türkiye'den gelen Hukuk öğrencileriyle birlikte kurgusal bir dava yarışması gerçekleştiriliyor. Bu yıl 5 tane mahkeme simule ediyoruz. Bu 5 mahkemedeki bütün davaları öğrenciler hazırladı" dedi.Konferansın önemine değinen Ceren Aydoğmuş, "Henüz bir öğrenciyken teoriyi pratiğe dökmek için burada arkadaşlarımız hakim, avukat rolüne giriyorlar. Dolayısıyla biz burada gerçek bir duruşmayı simule ediyoruz. Açıkçası profesyonel iş hayatına atılmadan önce bize ön hazırlık oluyor" diye konuştu."KİTLEMİZ KATLANARAK BÜYÜYOR"Bu yıl 200'e yakın öğrencinin programa katıldığını belirten Kadir Has Üniversitesi 4. sınıf Hukuk Fakültesi öğrencisi Aylin İrem Oral ise, "İlk sene 45 kişiyle başladık. Bu 3 sene içerisinde katlanarak arttı. Bu yıl 200 öğrenciye yakınız. İstanbul dışından da farklı üniversitelerden katılan arkadaşlar var. Katlanarak büyüyen bir kitleye sahibiz. Biz Hukuk Fakültesi öğrencilerinin 4 yıl boyunca zorunlu stajları yok. Sadece mezun olduktan sonra avukatlık ruhsatı almak için zorunlu stajımız var. Bu 4 yıl içinde kendini geliştirmek için şanslı olanlarımız bazen hukuk bürolarında yaz ve kış stajlarını yapabiliyorlar. Biz daha çok bu şansı olmayanlara o pratiği katmak amacıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul