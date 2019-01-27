Hukuk Öğrencisi, Avukat Olmadan Okuduğu Üniversiteye Açtığı Davayı Kazandı

YALOVA Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Betül Bulut (22), üniversite senatosunun bütünleme sınavlarına dair aldığı kararın 'üçten fazla dersten başarısız olanların bütünleme sınavlarına alınmayacağı'na dair maddesinin iptali için açtığı davayı kazandı.

YALOVA Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Betül Bulut (22), üniversite senatosunun bütünleme sınavlarına dair aldığı kararın 'üçten fazla dersten başarısız olanların bütünleme sınavlarına alınmayacağı'na dair maddesinin iptali için açtığı davayı kazandı. Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi, kararın anayasanın 10'uncu maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.



Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Betül Bulut, üniversite senatosunun bütünleme sınavlarına dair aldığı kararın 'Üçten fazla dersten başarısız olanların bütünleme sınavlarına alınmayacağına' dair maddesinin iptali için dava açarak, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin derhal durdurulmasına, 2 gün sonra başlayacak olan bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin alınmasına karar verdi. Alınan kararla 28 Ocak 2019 Pazartesi günü yapılacak olan bütünleme sınavlarına sınırlama olmaksızın tüm öğrencilerin katılabilecek.



Süreçle ilgili bilgi veren Bulut, "Aralık sonunda senato bütünleme sınavlarıyla ilgili bir karar verdi. Ocak ayı başında da yani bizim final haftamızın ortasına tekabül ediyor bu. O süreçte biz bu bilgiyi aldık. Aslında bunun bize yarıyıl dönemi başlamadan önce bildirilmesi gerekirdi. Sonrasında final haftamızın yoğunluğundan dolayı bu davayı açabilecek bir zamana sahip değildim. Final haftam bittikten sonra avukat Efe Murat Bulut'la görüştüm ve bununla ilgili bir sürecin başlamasını rica ettim. Jet hızıyla davayı açtı ve yürütmenin durdurulması kararını aldık. Biz senatonun aldığı kararın bütününe asla karşı değildik. Çünkü bütünleme bir haktır. Öğrencilere getirilen bir haktır ve bunun sınırlandırılmasına karşıydık biz. Çünkü senatonun verdiği kararda bütünleme sınavı getirilecek evet ama 3 sınava kadar. Öğrenciler 3 sınavdan fazlasından kaldığında bütünleme sınavına giremez. Ben de eşitlikten yana olduğumdan dolayı herkesin bütünleme sınavına girmesi, arkadaşlarımızın, öğrencilerin bütünleme sınavına girmesi gerektiği düşüncesindeydim. Biz senatonun verdiği bütün karara karşı değiliz. Sadece bir maddesinin durdurulması kararı verilmesini talep ettik. Mahkemeye de bunu sunduk. Mahkeme de haklı olduğumuzu tespit etti. Anayasanın 10.maddesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşüncesiyle. Bizim haklı olduğumuza karar verdi ve yürütmeyi durdurdu" dedi.



'AĞABEYİMLE İLK DAVAMIZI KAZANMIŞ OLDUK'



Avukatının da ağabeyi Efe Murat Bulut olduğunu söyleyen Zehra Betül Bulut, "Ağabeyimle zaten aynı büroda çalışma hayalimiz var. O yüzden aslında ağabeyimle ilk davamızı kazanmış olduk" dedi. Bulut, kararın ardından arkadaşlarından da olumlu tepkiler aldığını söyledi.



REKTÖRDEN AÇIKLAMA



Öte yandan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci de resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak mahkeme kararını uygulayacaklarını belirtti. Cebeci, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:



"Mahkeme kararı uygulanacaktır. Yapılacak değerlendirme ve alınacak karar bu yarıyılı kapsamayacaktır. Eğitimin kalitesini yükseltmek için tedbirler almak zorundayız. Sürekli başarısızlığı ödüllendirerek bir yere varamayız. Mahkeme kararı 3 ders sınırlamasını kaldırdığı için kararın uygulanması demek, sınırsız bütünleme imkanının verilmesi demektir. Bu dönem sınırsız bütünleme hakkı verilecektir. Senatoda başka bir karar alınmadıkça, gelecek dönemlerde de böyle devam edecektir."



- Yalova

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