Hukuk öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen avukat tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da sosyal medya hesabından Hukuk Fakültesi öğrencisi Öykü A. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat M.K.'nın tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında avukat M.K. gözaltına alınmıştı. M.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Öykü A., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir avukatın ofisinde tacize uğradığını ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu. Paylaşımların ardından olaya konu kişinin İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat M.K. olduğu tespit edilmişti. Öykü A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek avukat M.K. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cinsel taciz', 'cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'şantaj' suçlarından şikayetçi olmuştu. Hakkında soruşturma başlatılan avukat M.K. ise gözaltına alınmıştı. Bugün Bakırköy Adliyesi'ne getirilerek nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan şüpheli M.K. tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme kuvvetli suç şüphesi nedeniyle M.K.'nın 'cinsel saldırı' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından tutuklanmasına karar verdi. - İSTANBUL