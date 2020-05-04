Hukuk ve Fikir Platformu'ndan BAE'de aylardır tutuklu bulunan iş adamı ile ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hukuk ve Fikir Platformu'ndan BAE'de aylardır tutuklu bulunan iş adamı ile ilgili açıklama - Son Dakika

Hukuk ve Fikir Platformu'ndan BAE'de aylardır tutuklu bulunan iş adamı ile ilgili açıklama

6 saat önce

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutuklu bulunması ile ilgili olarak, "Mehmet Ali Öztürk meselesini baştan itibaren takip eden gerçek ve tüzel kişiler vesilesiyle gelinen son noktada Sayın...

Hukuk ve Fikir Platformu'ndan BAE'de aylardır tutuklu bulunan iş adamı ile ilgili açıklama, System.String[]

Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutuklu bulunması ile ilgili olarak, "Mehmet Ali Öztürk meselesini baştan itibaren takip eden gerçek ve tüzel kişiler vesilesiyle gelinen son noktada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya bilfiil dahil olması ve Öztürk'ün eşiyle şahsen temas kurarak bu noktada devletimizin girişimler başlattığını bildirmesi ziyadesiyle umut verici bir gelişme olarak kaydedilmiştir" dedi.


Hukuk ve Fikir Platformu Başkanı Avukat Faruk Keleştimur, BAE tarafından tutuklanarak hapis cezasına çaptırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'le ilgili bir açıklama yaptı. Keleştimur, Öztürk'ün BAE tarafından hukuksuz bir biçimde alıkonulduğunu söyleyerek, işkenceye ve insan haklarına aykırı muamelelere maruz kaldığını belirtti. Öztürk'ün tercüman temini dahi yapılmadan iptidai bir usulle yargılandığını ve temyiz süreci de neticelenerek müebbet hapis cezasının kesinleştiğini ifade eden Keleştimur, "Bu hususta FETÖ ve türevlerinin Mehmet Ali Öztürk üzerinden devletimizi yıpratma ve uluslararası arenada bilhassa Suriye mevzusunda Türk devletini karanlık ilişkiler içinde gösterme çabaları beyhude bir çaba olarak kalmıştır. Zira Öztürk'ün insani yardım dışında hiçbir faaliyeti tespit edilememiş ve delillendirilememiştir" dedi.


Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir kudrete sahip olduğuna işaret eden Keleştimur, şunları söyledi:


"Devletimizin kendi vatandaşını, hukuku ve insan haklarını hiçe sayan başka bir memleketin insafına terk etmeyecek kadar güçlü bir diplomatik kabiliyeti olduğu izahtan varestedir. Mehmet Ali Öztürk meselesini baştan itibaren takip eden gerçek ve tüzel kişiler vesilesiyle gelinen son noktada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya bilfiil dahil olması ve Öztürk'ün eşiyle şahsen temas kurarak bu noktada devletimizin girişimler başlattığını bildirmesi ziyadesiyle umut verici bir gelişme olarak kaydedilmiştir. Hukukun üstünlüğüne ve devletimizin diplomatik ve siyasi gücüne olan inancımızla halihazırda BAE zindanlarında keyfi bir kararla mahkum edilen Sayın Öztürk'ün eza ve cefasının son bulacağına yönelik kanaatimiz; devletimizin konuya en üst düzeyde olan dahliyle pekişmiştir. Bu noktadan hareketle Mehmet Ali Öztürk'ün hukuken hak ettiği tek netice olan ülkesine, milletine ve ailesine kavuşması hususunda hayırlı neticenin bir an evvel gerçekleşmesini ümit ediyor, gerekli girişimleri başlatan devlet ricaline şükranlarımızı bildiriyoruz." - ANKARA

Ali Öztürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 10:38 Kaynak: İHA


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