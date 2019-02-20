Hukukçu Yazar Hüseyin Demir: "Toplumsal Uzlaşı ile Af Tartışılabilir"

Gündeme gelen af tartışmasında aileleriyle birlikte milyonlarca hükümlü konuyu yakından takip ediyor.

Gündeme gelen af tartışmasında aileleriyle birlikte milyonlarca hükümlü konuyu yakından takip ediyor. Af ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan hukukçu yazar Hüseyin Demir, cezaevlerindeki kapasite sorunu, FETÖ'cü hakimlerin vermiş olduğu kararlar ve af teklifiyle ilgili açıklama yaptı.



Türkiye'de uzun zamandır tartışılan konulardan genel af konusu geliyor. Binlerce hükümlü ve tutuklu ile onların ailelerinin merakla beklediği af konusunda çalışmalar yapan Hukukçu Yazar Hüseyin Demir, cezaevlerindeki kapasite sorunu, FETÖ'cü hakimlerin vermiş olduğu kararlar ve af teklifiyle ilgili açıklama yaptı.



Mahküm yakınları tarafından sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda her fırsatta dile getirilen af hususunda teklife karşı TBMM'de henüz görüşmelerin yapılmadığını ifade eden Demir, "Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere hükümet kanadından yapılan açıklamalar kapsamlı bir af konusunun gündeme gelmeyeceğine işaret ediyor. Ancak yapılan açıklamalarda ve zaman zaman gündeme gelen yorumlara bakıldığında af olmasa bile ceza sürelerinde şartlı indirim gibi düzenlemelerin masada olduğunu belirtmekte fayda var" şeklinde konuştu.



"FETÖ'cü hakimlerin davaları incelenmeli"



Ceza sürelerinde indirim dışında af kadar etkili olacak bir diğer konu başlığı ise FETÖ'cü hakimlerin görmüş oldukları davaların ve verdikleri kararların incelenmesi hatta yeniden yargılamaların yapılmasının gerekliliği olduğuna dikkat çeken Demir, "Bugün FETÖ'den tutuklu ya da hükümlü hakimlerin aldıkları tüm kararların tartışmaya açılması gerek. Sadece meslekten atılan, yargılamaları devam eden yada tutuklu 4 binden fazla hakim ve savcıdan bahsediyoruz. Bu kişilerin baktıkları tüm dava dosyalarının gerçekten tarafsız, dürüst ve ilkeli hakimler tarafından yeniden görülmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde kamu vicdanı açısından ele alınması gereken en önemli konu bu olmalı. Esasında idare mahkemelerinde FETÖ/PYD mensubu hakim ve savcıların aldığı kararları tartışmaya açacak kararlar da mevcut. Bu kararların emsal teşkil etmesiyle ve yapılacak olan kanuni düzenlemelerle sonuçları şüpheli bu dava dosyaları yeniden yargılanmasının yolu açılmalı" dedi.



MHP'nin af teklifiyle birlikte tartışmaya açılan bir diğer konunun da cezaevlerindeki mahkümların sayısı olduğunu dile getiren Hüseyin Demir şöyle devam etti: "Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün son açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki cezaevlerinde 260 binden fazla tutuklu bulunuyor ve yaklaşık olarak bunların 202 bini hükümlü, 58 bine yakını ise tutuklu. Etkin bir şekilde uygulanabilecek bir af kararı ile bu sayıların azaltılması ve topluma kazandırılması sağlanabilir. Elbette ki teklifte de olduğu gibi af kapsamındaki suçların detaylı bir şekilde tartışılması gerekiyor. Kamuoyu vicdanını yaralamayacak şekilde, bit toplumsal uzlaşı sağlanarak bir af tartışması yapılabilir".



Türkiye'de cezaevlerinin kapasitesi 210 bin civarında



Açıklanan son rakamlara göre, Türkiye'deki 449 cezaevinin toplam kapasitesinin 210 bin civarında olduğuna işaret eden Demir, mevcut hükümlü ve tutuklu sayısının bu rakamın çok üzerinde olduğunu hatırlattı.



Hala TBMM'nin önünde bulunan af teklifiyle birlikte cezaevlerindeki mahkümların sayısının mevcut kapasitenin altına indirilmesi için bir fırsat olduğunu dile getiren Demir, Türkiye'de cezaevlerindeki koşulların tartışılmasından önce kapasitenin üzerindeki mahküm sayısına kafa yormak gerektiğini ifade etti. - İSTANBUL

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