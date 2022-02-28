Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Temiz'den 28 Şubat açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Hukukçular Derneği Siirt İl Temsilcisi Diyaeddin Temiz, Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" şeklinde nitelendirilen 28 Şubat sürecine ilişkin, demokratik hukuk devletini ve Cumhuriyeti hedef alan, hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran darbelerin ve her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Temiz, demokrasi ve hukuk tarihi açısından kara bir leke olan 28 Şubat'ın birçok hukuksuzluğun ve keyfiliğin yaşandığı, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı bir dönemi ifade ettiğini kaydetti.

"Anayasal hak olan ve uluslararası hukukun da koruma altına aldığı eğitim ve öğrenim hakkının, örgütlenme özgürlüğünün, adil yargılanma hakkının, din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiği, evrensel hukuk ilkelerinin göz ardı edilerek demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan uygulamaların yapıldığı bir dönemdir." diyen Temiz, 28 Şubat'ın ülkenin geleceğine yapılmış bir darbe olduğunu aktardı.

Temiz, şunları kaydetti:

"Hukukçular Derneği olarak, haktan, hakikatten ve adaletten yana olan ilkesel tavrımızın neticesi olarak hukuksuzluğun ve keyfiliğin zirve yaptığı o karanlık dönemde, mağdurlara birebir hukuki destek vererek hukuksuzluğun ve keyfiliğin karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Demokratik hukuk devletini ve Cumhuriyeti hedef alan, hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran darbelerin ve her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edeceğiz."