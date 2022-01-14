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Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi - Son Dakika

Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi

14.01.2022 20:13
Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan, kontenjan sorununun nitelikli eğitimin önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, "Biz 100 istiyorsak YÖK bize 250-300 veriyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan, kontenjan sorununun nitelikli eğitimin önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, "Biz 100 istiyorsak YÖK bize 250-300 veriyor. Hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarının mutlaka düşürülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça Ankara'da bir otelde düzenlenen Hukuk Eğitimi Sempozyumu'nun ikinci gününde hukuk eğitimi, tüm yönleriyle üç oturumda ele alındı.

"Hukuk Öğretiminde Yeni Metotlar" konulu oturumda konuşan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur, 2006'da başlayan hukuk eğitiminde hukuk kliniği uygulamasının sağladığı katkılara değinerek, "2021 Güz Kliniği Batı Adliyesi modelini kurduk. Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Bu programda savcılar ve aile mahkemesi hakimleri öğrencilere eğitim verecek. Bu program söz konusu ve devam ediyor. Bunun sonuçları çok daha farklı olacak." şeklinde konuştu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz da hukuku bir sanat olarak gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İyi hukukçu yetiştirmek için öncelikle iyi akademisyen yetiştirmemiz gerekiyor. Hukukçunun erdemli bir insan olması lazım. Akademisyen o özelliklere sahip olmazsa nasıl erdemli insan yetişecek? Biz gerçekten akademisyen eğitimi için gerekli önemi veriyor muyuz? Bu, ciddi şekilde tartışılması gereken bir olgu."

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Yiğit de hukukun ve hukukçunun adliyelere hapsedilmeden hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Yargının bizzat üniversitenin bilimsel merceği altına alınması gerekir. Bu yapıldığı takdirde hem yargıya büyük iyilik yapılmış olur hem de ülkeye büyük iyilik yapılmış olur." ifadelerini kullandı.

"40 yıl sonrası öngörülerek hakim yetiştirilmesi gerekiyor"

Sempozyumun ikinci oturumunda "Fakülte Öncesi Sorunlar, Lisans ve Lisansüstü Eğitime Genel Bakış" konusuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu da hukuk eğitiminde 40 yıl sonrasının öngörülerek hakim yetiştirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Hakim ve savcıların akademik bakış açısı kazanmaları, akademik olarak değerlendirebilmeleri, herhangi bir konuyu akademik olarak, bir bütün olarak karşıya aktarabilmeleri, kararlarını aktarabilmeleri, bilimsel eserlerden yararlanma yöntemlerini öğrenebilmeleri açısından mutlaka bir yüksek lisans eğitimi almaları gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

AHBVÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos da hukuk kitaplarının revize edilmesi gerektiğini savunarak, "Bizim bir kere Z jenerasyonu ile karşı karşıya olduğumuzu asla akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Bu değerli arkadaşlarımız WhatsApp, image fotoğraflarından hayatı öğreniyor. Dolayısıyla biz onlara çok değerli hocalarımızın 1502 sayfalık kitapları ile bilgi öğretemeyiz." görüşünü paylaştı.

Sempozyumda "Hukuk Eğitiminde Geleceğe Bakış ve Stratejiler" konusu da değerlendirildi.

AHBVÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Çağlayan da nitelikli fakülte eğitimi için doktora aşamasının sağlam temellere oturtulması ve doçentlik sözlü sınavının yeniden getirilmesi gerektiğini belirterek, "Kontenjan sorunu nitelikli eğitimin önündeki en büyük engel. Biz 100 istiyorsak YÖK bize 250-300 veriyor. Hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarının mutlaka düşürülmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi
Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi
Hukukçular, hukuk eğitimini sempozyumda değerlendirdi

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Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi, Ankara, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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