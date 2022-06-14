Hukukçular konut kirasında "yüzde 25" düzenlemesini olumlu buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hukukçular konut kirasında "yüzde 25" düzenlemesini olumlu buldu

14.06.2022 11:14
Hukukçular konut kirasında "yüzde 25" düzenlemesini olumlu buldu

Hukukçular, konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçemeyeceğine ilişkin düzenlemeyle, fazla kira artışı talep eden ev sahipleri karşısında kiracıların korunacağını belirtti.

Hukukçular, konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçemeyeceğine ilişkin düzenlemeyle, fazla kira artışı talep eden ev sahipleri karşısında kiracıların korunacağını belirtti.

Avukat Mehmet Baykurt, AA muhabirine, Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeyi değerlendirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 1 Temmuz 2023'e kadar kira sözleşmesinin yenilenmesinde yıllık kira artışının artık yüzde 25'in üzerinde olamayacağını söyleyen Baykurt, "TÜFE artışının son dönemlerde yüzde 25 oranının çok üzerinde olduğu ve kiraya verenlerin emlak değerlerindeki artışı ileri sürerek fahiş kira artış taleplerinde bulundukları düşünüldüğünde bu düzenlemenin kiracının lehine olduğu açıktır. Örneğin Haziran 2022 için yıllık kira artışı yüzde 39,33 olarak belirlenmiştir. 10 bin liralık kira bedeli 3 bin 933 lira artarak 13 bin 933 lira olacaktır. Ancak yeni düzenlemeyle 10 bin liralık kira bedeli en fazla yüzde 25 artışla 12 bin lira olacaktır." dedi.

Baykurt, yıllık kira artış oranı, kira sözleşmesinde TÜFE'den bağımsız yüzde 25'in üzerinde belirlenmişse bile 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 ile sınırlı kalacağına dikkati çekti.

Avukat Baykurt, "Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak kira sözleşmelerinde üst sınır artışının dikkate alınması gerekmektedir. Aksi halde kira artışına yönelik düzenlenen maddenin hukuken bir geçerliliği olmayacaktır." diye konuştu.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı avukat Mehmet Sarı da söz konusu düzenleme öncesinde mal sahiplerinin kira artışlarını diledikleri oranda yapabildiğini, düzenlemenin ardından üst sınırın yüzde 25 olarak belirlendiğini dile getirdi.

Ev sahibi ile kiracının anlaşması durumunda bunun yükseltilebileceğini belirten Sarı, bunun dışında kira artışının üst sınırı geçemeyeceğini ifade etti.

Sarı, "Mal sahipleri ile kiracıların kira bedelinde uzlaşmadığı takdirde, mal sahiplerinin yasal olarak kira bedelinin tespiti için dava açma hakkı var. Bunu hem mal sahipleri hem de kiracılar açabiliyorlar. Özellikle 5 yıldan uzun süreli bir kira kontratı söz konusu olmuşsa bu durumda kira tespiti davası açıldığında mahkemeler, 1 Temmuz'a (2023) kadar olan yeni kira sözleşmelerinin güncellenmesinde yüzde 25'i yasal zorunluluk gereği esas almak durumunda kalacaklar." dedi.

Sarı, mevcut oranda artış yapılmış şekilde ve aksatmadan kiraların ödenmesi halinde ev sahiplerinin tahliye davası açma hakkı bulunmadığını, bu davaların mahkemece reddedileceğini vurguladı.

Geçici düzenlemenin yargının iş yükünü azaltacağına, kira bedellerindeki olumsuz gidişatı frenleyeceğine, tarafları uzlaşmaya sevk edeceğine dikkati çeken Sarı, düzenlemenin "pansuman" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kiracılar da baskıcı ev sahibini şikayet edebilir

Avukat Elvan Kılıç, kiracıların yüzde 25'in üzerinde artış yapmak zorunda olmadıklarını söyledi.

Kılıç, "Yüzde 25 olarak kirayı hesaplayıp ev sahibinin hesabına attığında ev sahibinin, 'Sen bunu benim hesabıma attın, ben bunu kabul etmiyorum.' deme lüksü yok. Bu oranı kabul etmek zorunda. Diyelim ki kabul etmedi, kiracı evinden çıkmak zorunda değil. Burada ev sahibi, 'Ben kabul etmiyorum.' diyerek dava açabilir." diye konuştu.

Kılıç, kiracıların kendilerine baskı yapan ev sahiplerini şikayet edebileceğine dikkati çekti.

Kontratı sürdüğü müddetçe evin kiracıya ait olduğunun altını çizen Kılıç, "Kiracının izni olmadan o eve hiç kimse giremez. Bununla ilgili şikayet yoluna gidilebilir. Yüzde 25'in üzerinde kira artışı talep eden ev sahiplerinin çabaları boşuna." dedi.

"Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıkları artabilir"

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ilgili düzenlemenin kiracılar için avantaj olduğunu söyledi.

Yüzde 100 veya 200 zam talep eden ev sahipleri bulunduğunu dile getiren Aşa, "Çoğu mal sahibi yüzde 50 zammı bile beğenmiyor. Dolayısıyla yüzde 25'lik üst sınır, ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkları artırabilecek." dedi.

Düzenlemede geçiş noktasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Aşa, zaman zaman "Evi satıyoruz, oğlum, kızım gelecek" şeklinde bahanelerle kiracıların taciz edildiğini anlattı.

Nizameddin Aşa, tek bir kira bedeliyle geçinen ev sahiplerinden bir yıl için gelir vergisi alınmaması önerisinde bulundu.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan da kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarının artabileceğini belirterek, "Sonuçta yapılacak düzenleme 5 yıl sonra açılabilen kira tespit davalarını etkilemeyecek. Ayrıca yeni kiraya verilen yerler için de bir fiyat azalışına imkan sağlamayacak." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul danışmanı Cihat Şimşek de yüzde 25'lik sınırlamanın ev sahiplerini rahatsız ettiğini dile getirerek, "Piyasaya nasıl bir etkisi olacağını biz de merak ediyoruz. Yüzde 25'lik oranı yeterli bulmayan ev sahipleriyle hükümetin aldığı kararı dayanak alarak fiyat artışlarına direnen kiracıların pazarlığı kızışacağa benziyor. Fakat enflasyonun düşüş eğilimine girmesi durumunda ev sahiplerinin rahatsızlığı da giderileceği gibi pazarlıkları da kolaylaştıracaktır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
İstanbul'da kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü İstanbul'da kiracı kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
Kaynak: AA

1 Temmuz, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hukukçular konut kirasında 'yüzde 25' düzenlemesini olumlu buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:56 SADAT'ın 1 milyon TL'lik davasına CHP'den misilleme geldi! Suç duyurusunda bulundular
10:54 Kulisleri sarsan bomba iddia: MHP de muhalefet gibi erken seçim istiyor
10:45 CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti
10:39 Uraz Kaygılaroğlu'ndan slip mayolu tatil pozu! Kaan Yıldırım ve Cem Yılmaz ile olan paylaşıma beğeni yağdı
10:35 Serdar Ortaç'ın konserde düşünce "Ben Gülben miyim?" sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi!
10:31 Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'e dönüyor! Ancak bu sefer İstanbul'un diğer yakasına gidecek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 11:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hukukçular konut kirasında "yüzde 25" düzenlemesini olumlu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement