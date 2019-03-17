Hukukçular Sağlıkçılarla Aynı Sahnede

Başkentte doktorların oluşturduğu "Blend" ve hukukçuların kurduğu "Funk You" grupları, ortak konser verdi.

Başkentte doktorların oluşturduğu "Blend" ve hukukçuların kurduğu "Funk You" grupları, ortak konser verdi.



Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde 1993 yılında çocuk psikiyatristi, göz, ortopedi ve farmakoloji uzmanlarının bir araya gelmesiyle oluşan "Blend" grubu, 2016 yılında hukukçular tarafından kurulan "Funk you" grubu ile bir konser vermeyi kararlaştırdı.



Meslekler arası iletişimin geliştirilmesi amacıyla bir araya gelen gruplar, provaların ardından sahne aldı.



Seslendirdikleri rock şarkılarıyla meslektaşlarına unutulmaz bir gece yaşatan gruplar, izleyicilerin beğenisini topladı.



Blend grubunun kurucularından Prof. Dr. Onur Konuk, böyle bir konser ile alışılmışın dışına çıktıklarını söyledi.



Konuk, bu organizasyonun en önemli sebebinin iki meslek grubu arasındaki kültürel ve sosyal iletişimi sağlamak olduğunu belirtti.



"Sağlıkta adalet konseptiyle bir araya geldik." ifadesini kullanan Konuk, gördükleri ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.



Avukat Umut Orhan da insanların kafasında bu iki meslek grubu için belli bir kalıp olduğuna değindi.



"Avukatlar deyince doktorlar deyince sadece dava dosyalarıyla uğraşan, icra dairelerine giden tekdüze bir profil görüyorsunuz. Biz öyle değiliz." diyen Orhan, şöyle konuştu:



"Aslında göründüğümüz gibi değiliz. Bence mesleğimize artı bir değer kattığımızda daha başarılı oluruz. Ben aynı zamanda basket oynuyorum, tenis oynuyorum ve müzik yapıyorum. Bunları yaptığım zaman mesleğimde daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Sahnede çok eğleniyoruz, ilk başlarda nasıl yapacağız diye düşünürken şimdi çok rahat konser verebiliyoruz."

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