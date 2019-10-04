Hukukçulardan

Moskova Barosu avukatlarından Dagir Khasavov'un tutuklanması, Beyoğlu'nda bir araya gelen aralarında hukukçuların da bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), Hukukçular Derneği (HD), Istanbul Center of International Law (ICIL), Hukukun Üstünlüğü Platformu (HÜP), Hukukçu Hanımlar Derneği, Uluslararası Mülteci Haklan Derneği (UMHD), Yeryüzü Avukatlar Derneği Hukukçu Kadınlar Derneği, Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği (YAİDER) ile Hak Adalet Kardeşlik Derneği'nin (HAKDER) de aralarında olduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları Beyoğlu'ndaki Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Türkiye temsilcisi avukat Emine Yıldırım okudu.

Yıldırım, Dagir Khasavov'un Moskova Lefortovo Bölge Mahkemesinde müvekkili olan Dağıstan eski Başbakanının avukatı olarak yürüttüğü davanın 17 Eylül'deki duruşması esnasında, avukatlık görevini ifa ederken gözaltına alındığını ifade etti.

Khasavov'un bir gün sonra çıkarıldığı Basmanny Bölge Mahkemesi'nde, Rusya Federasyonu Ceza Kanununu'nun 294 ve 309. maddelerine istinaden "adaleti engellediği" ve "tanıklara baskı yaptığı" iddiası ile tutuklandığını aktaran Yıldırım, 7 yıl hapis tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bütün suçlamaları reddeden avukat Khasavov, bu gözaltının yıldırma ve görevinden alıkonulma amaçlı olduğunu beyan etmiştir. Avukat Dagir Khasavov'un tutuklanmasına karşı Rusya Federasyonu Avukatlar Birliği, Moskova Barosu ve Uluslararası Avukatlar Komitesi, çok sayıda avukat ve hukukçu kuruluşunun açıklamalarda bulunduğu bilinmektedir. Dagir Khasavov'un gerek duruşmasında tutuklandığı davadaki müvekkili, gerekse diğer müvekkilleri bu tutuklama kararından dolayı savunma hakkından mahrum kalmışlardır. Moskova yakınlarında bir cezaevinde tutulmakta olan Dagir Khasavov'un avukatları, tutuklanma kararına itiraz etmiştir. Avukat Khasavov 60 yaşındadır ve sağlık sorunları nedeniyle ailesi endişe içindedir."

Khasavov'un hukuka aykırı bir şekilde tutuklandığını savunan Yıldırım, Rusya, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde birçok avukatın bu tutukluluğa tepki göstererek dayanışma eylemleri başlattığını ifade etti.

Yıldırım, avukat Khasavov'un Uluslararası Hukukçular Birliği üyesi olduğunu belirterek, "Khasavov"un, avukatlık görevini ifa ederken gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto ediyoruz. Avukat Dagir Khasavov derhal serbest bırakılmalıdır. Khasavov serbest bırakılana kadar çabalarımız ve girişimlerimiz devam edecektir. Türkiyeli hukukçulardan oluşacak bir heyet Rusya'ya ziyaret düzenleyerek konuyla ilgili temaslarda bulunacaktır." diye konuştu.