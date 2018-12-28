Hukukçuların Tiyatro Zaferi
10 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sui Generis Tiyatro, her geçen gün geliştirdikleri teknikler ve ortaya koydukları oyunlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sui Generis Tiyatro, her geçen gün geliştirdikleri teknikler ve ortaya koydukları oyunlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.
Sui Generis Tiyatro'nun bu sezonki oyunu 'Cevahir' seyirciden tam not aldı. Direklerarası Seyircileri Tiyatro ödülleri kapsamında Cevahir adlı oyunu ile 'Sui Generis Tiyatro' topluluk ödülüne layık görüldü. 35 kişinin aynı sahnede ve aynı uyumla yer aldığı oyun bir halkın diriliş hikayesini anlatıyor. Tiyatro grubu ödülünü, 29 Aralık Cumartesi günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak ödül töreninde alacak. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:33 Kaynak: İHA
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