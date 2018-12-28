Son Dakika Haberleri: Hukukçuların Tiyatro Zaferi

Hukukçuların Tiyatro Zaferi

10 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sui Generis Tiyatro, her geçen gün geliştirdikleri teknikler ve ortaya koydukları oyunlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Hukukçuların Tiyatro Zaferi, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan Sui Generis Tiyatro, her geçen gün geliştirdikleri teknikler ve ortaya koydukları oyunlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Sui Generis Tiyatro'nun bu sezonki oyunu 'Cevahir' seyirciden tam not aldı. Direklerarası Seyircileri Tiyatro ödülleri kapsamında Cevahir adlı oyunu ile 'Sui Generis Tiyatro' topluluk ödülüne layık görüldü. 35 kişinin aynı sahnede ve aynı uyumla yer aldığı oyun bir halkın diriliş hikayesini anlatıyor. Tiyatro grubu ödülünü, 29 Aralık Cumartesi günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacak ödül töreninde alacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:33 Kaynak: İHA

Yaşam
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