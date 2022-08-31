HUDER Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl açıklaması - Son Dakika
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HUDER Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl açıklaması

31.08.2022 14:50
HUDER Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl açıklaması

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı, Pınar Turhanoğlu Gücüyener, devletin temel görevlerinden biri adil bir düzen yürütmek, denkleştirici adalet sistemini kusursuz işletmek olduğunu bildirdi.

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı, Pınar Turhanoğlu Gücüyener, devletin temel görevlerinden biri adil bir düzen yürütmek, denkleştirici adalet sistemini kusursuz işletmek olduğunu bildirdi.

Derneğin Eskişehir Şube Başkanı da olan Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, insan onurunu ve hakkını korumanın bütün adalet hizmetlerinin en temel amacı olduğunu belirterek, bu bağlamda adalet hizmeti sorumluluğu bağımsız mahkemeler eli ile yerine getirildiğini kaydetti.

Yargı bağımsızlığının anayasal bir ilke olarak da tanımlandığını ifade eden Gücüyener, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Anayasanın 138. maddesinde, 'hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler' denilerek hakimlerin bağımsızlığı ilkesi kabul edilmiş ve böylece, yasama yetkisinin, hakimlerin bağımsızlığına aykırı biçimde kullanılması önlenerek, hakimlerin bağımsızlığı yasa koyucuya karşı da korunmuştur. Bununla beraber hakim yargılama yaparken, 'egemen' değildir. Yasa koyucunun ortaya koyduğu kriterler ve referansları kullanarak, yine yasa koyucunun belirlediği usullere riayet ederek, yasa ve Anayasa çerçevesinde bir karara ulaşır. Mahkemeler, yasaların çizdiği sınırlar içinde fakat tam anlamı ile bağımsız karar alırlar. Hukuk devleti ilkesinin gereği de budur."

Gücüyener, hakimin önündeki somut uyuşmazlıkla ilgili yargılama sürecinde, hüküm aşamasında devlet organlarından, yasama ve yürütme erklerinden, gelebilecek olan herhangi bir baskıya, etkiye maruz kalmadan karar verebilmesi gerektiği gibi, tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu ve kitle iletişim araçlarından da bağımsız karar verebilmesinin gerekli olduğunu belirterek, "Bu bağımsızlık zedelenmeye çalışıldığı, dört bir yandan yetkili hakim yerine karar verilmeye çalışıldığı durumda hukuk devleti idealinden uzaklaşılır. Yeni adli yılda, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirmek adına öncelik yargı bağımsızlığına saygı duymaktır. Yargı bağımsızlığına saygı duyulduğu oranda hukuk devleti ilkesi güçlenecektir. 2022-2023 adli yılı, ülkemize, milletimize ve hukuk camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Yargı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HUDER Genel Başkan Yardımcısı Gücüyener'den adli yıl açıklaması - Son Dakika

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