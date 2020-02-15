"Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' toplantısı - Son Dakika

"Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" toplantısı

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ecdat vakıflarının da haklarını koruyarak, kapalı Maraş'ı sivile açıp, bu kentin kültürlerin birlikte yaşadığı barış ve huzur kenti olmasını sağlayacağız." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ecdat vakıflarının da haklarını koruyarak, kapalı Maraş'ı sivile açıp, bu kentin kültürlerin birlikte yaşadığı barış ve huzur kenti olmasını sağlayacağız." dedi.

TBB, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta, "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantı düzenledi.

TBB Başkanı Feyzioğlu'nun başkanlığını yaptığı toplantıya, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KKTC'den Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile her iki ülkeden üst düzey yetkililer ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Feyzioğlu, Ankara'daki Kıbrıs ile ilgili yapılmış uluslararası sempozyum niteliğindeki toplantıdan çok önemli sonuçlar çıktığını söyledi.

Toplantının, Kıbrıs ile ilgili yeni stratejik planın hazırlık çalışması niteliğine dönüştüğünü belirten Feyzioğlu, "Planda yer alan her somut konuda, derinliğine teknik çalışmalarımıza başladık. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı, bu teknik çalışma dizisinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, sonraki toplantılarda izolasyonların ve ambargoların kırılması konusunun ele alınacağını aktararak, uluslararası spor müsabakalarına nasıl dahil olunacağına yönelik çözümlerin üretileceğini anlattı.

Ayrıca üçüncü ülkelerden hava ve deniz yolu taşımacılığına ilişkin ambargonun nasıl kırılacağının masaya yatırılacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Üretim ekonomisine geçilmesinin parametreleri belirlenecektir. Tarımda ve hayvancılıkta ileri teknolojiyle, başta Mesarya Ovası olmak üzere, Ada'nın şahlandırılması konuşulacaktır." diye konuştu.

Feyzioğlu, "Kapalı Maraş sorununun çözümü, Kıbrıs sorununun çözümünde koçbaşı yapılmalıdır." diyerek, "Şunu herkes bilsin; Kuzey Kıbrıs'ın geleceğine sadece ve sadece Kıbrıs Türkü karar verebilir." dedi.

Kıbrıs'ın milli bir dava olduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, "Siyasi partiler üstüdür, hükümetler üstüdür. Hep birlikte olursak başarırız. Kıbrıs sorununu, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkartıp; sadece Rum'un sorunu haline getirmeye muktediriz. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının karar vermesi ve istemesi halinde, Kuzey Kıbrıs, bölgenin Singapur'u haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, üretim ekonomisinin Kıbrıs Türkünün çıkışı olduğunu yineleyerek, "Ecdat vakıflarının da haklarını koruyarak, Kapalı Maraş'ı sivile açıp, bu kentin kültürlerin birlikte yaşadığı barış ve huzur kenti olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı toplantısı

Türkiye, Kıbrıs, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:49 Kaynak: AA
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