Hukuki süreç için Sedefnur'un ifadesinin alınması bekleniyor - Son Dakika

KOCAELİ'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşen, tedavisinin ardından ailesinin isteğiyle Sivas'taki hastaneye götürülen Sedefnur Çağlar'ın (23) ifadesi, sağlık sorunlarının devam etmesi nedeniyle henüz alınamadı. Hastaneden taburcu edilen ve fizik tedaviye başlayacak olan Sedefnur'un, sorulara başını sallayarak cevap vermeye başladığı öğrenildi. Hukuki sürecin devamı için Sedefnur'un ifadesinin alınması bekleniyor.

Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olan Sedefnur, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.