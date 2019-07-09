Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk...
1 saat önce
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
Hükümet Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: AA
, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
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