Son Dakika Haberleri: Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk...
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Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk...

1 saat önce

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk..., System.String[]
Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk 6 ayı için %5, ikinci 6 ayı için %4 zam önerdi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:42 Kaynak: AA
Hükümet, Güncel
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