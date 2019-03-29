Son Dakika Haberleri: Hükümet Bugün Onayladı: İslam Dersleri 2 Yıl Uzatıldı

Hükümet Bugün Onayladı: İslam Dersleri 2 Yıl Uzatıldı

38 dakika önce

ALMANYA'nın Bavyera eyalet hükümeti, bugün düzenlediği oturumunda okullarda 'model deneyim' şeklinde okutulan İslam derslerinin iki yıl daha devam etmesine karar verdi.

Hükümet Bugün Onayladı: İslam Dersleri 2 Yıl Uzatıldı, System.String[]
ALMANYA'nın Bavyera eyalet hükümeti, bugün düzenlediği oturumunda okullarda 'model deneyim' şeklinde okutulan İslam derslerinin iki yıl daha devam etmesine karar verdi. Oturumun ardından düzenlenen basın toplantısına Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kerstin Schreyer ve Hükümet Sözcüsü Florian Herrmann ile birlikte katılan Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Michael Piazolo, İslam din derslerinin 349 okulda 16 bin 500 öğrenciye Erlangen Üniversitesi'nde yetişmiş 790 öğretmen tarafından Almanca olarak verildiğini, uygulamaya iki yıl daha devam edileceğini söyledi.

İSLAM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ YOK

Piazolo, ilk ve orta dereceli okullarda Müslüman öğrecilerin topluma uyumuna ve aşırılık eğiliminin önlenmesine katkıda bulunan derslere ihtiyaç duyulması halinde yine devam edilebileceğine dikkati çekti. Kültürlerarası eğitim olarak İslam dersleri modelinin, liselerde seçmeli ders ve bitirme notu olabilmesinin kanun hükmünde olduğunu da belirten Prof. Piazolo, ders müfredatı ve eğitmenlerin hazırlanmasında hiçbir İslam derneği ve kuruluşuyla işbirliği yapılmadığını da söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:42 

Bavyera, Hükümet, Güncel
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