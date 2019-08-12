Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı (1)
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Kamu işçilerinin TİS görüşmeleri ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmesinin ardından...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:37 Kaynak: AA
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
Kamu işçilerinin TİS görüşmeleri ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
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Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.
Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
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