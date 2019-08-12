Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı (2)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Kamu işçilerinin TİS görüşmeleri İmza töreninden detaylar Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay

Kamu işçilerinin TİS görüşmeleri

İmza töreninden detaylar

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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