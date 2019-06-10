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'Hükumet Kadın' filmi Gaziantep'te gerçek oldu

7 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde aldığı ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar adayı olan ve seçimi kazanan kadın mazbatasını aldı.

'Hükumet Kadın' filmi Gaziantep'te gerçek oldu, System.String[]
Gaziantep'in Araban ilçesinde aldığı ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar adayı olan ve seçimi kazanan kadın mazbatasını aldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 31 Mart seçimlerinde seçimi kazanmasına rağmen geçmişte aldığı bir ceza nedeniyle mazbatası iptal edilen Ercan Yıldız'ın yerine muhtarlığa aday olan eşi Hülya Yıldız seçimi 174 oyla kazanarak muhtar seçildi. Yaşanan bu olay Hükumet Kadın filmini akıllara getirdi.

Sarıkaya kırsal Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde yapılan seçimleri kazanan Ercan Yıldız'ın mazbatası daha önceden aldığı bir ceza nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunca iptal edilmiş ve seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti. 2 Haziran'da yapılan tekrar seçiminde Ercan Yıldız'ın eşi Hülya Yıldız rakibine 20 oy fark atarak ipi göğüsledi. Hülya Yıldız 344 seçmenden 174'ünün desteğini alırken, diğer aday ise 154 oy aldı.

Muhtar seçilen Hülya Yıldız, eşi Ercan Yıldız ve ailesiyle birlikte gittiği Araban İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alıp ilçenin ikinci kadın muhtarı olarak görev yapmaya başladı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Araban, Gaziantep, Güncel
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