Son Dakika Haberleri: Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi.
Son Dakika Ekonomi Haber

Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi.

7 dakika önce

Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi.

Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi., System.String[]
Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu. - ANKARA
Hükümet, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çankaya'da temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı
Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi Güzel model Elizabeth Hurley, havuzda üstsüz poz verdi Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hükümet kamu işçilerine 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]