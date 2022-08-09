Çinli dolandırıcıların hedefi bu sefer çocuklar oldu!

Çin'de çocuklara yönelik çeşitli oyun kısıtlamaları bulunuyor. Oyun ve ekran bağımlılığın önüne geçemk adına Çin hükmeti 18 yaşından küçük kişiler hakkında çeşitli kararlar almış durumda. Buna göre Çinli çocuklar; cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sadece 1 saat çevrim içi oyun oynayabiliyor.

Daha uzun süre oyun oynamak isteyen çocuklar dolandırıcıların eline düşmüş durumda

Bu kurala göre Çinli gençler haftada sadece 3 saatlik çevrim içi oyun oynama hakkında sahip. Oyun saatleri kısıtlanan çocuklar ise dolandırıcıların hedefi haline gelmiş durumda. Dolandırıcıların, ülkenin bilgisayar oyunları oynama zaman sınırlarını aşmalarına izin verme vaadiyle bir çocukları kandırdıkları ortaya çıktı.

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Gelen raporlarda bu konuda yıl içerisinde yaklaşık 12 bin çocuk dolandırıcılık eyleminin yapıldığı belirtiliyor. Çeşitli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla Çin'de yer alan oyun kısıtlamalarını aşma yönündeki vaatlerini çocuklara ileten dolandırıcılar, bunun karşılığında ise 3.800 Yuan (Yaklaşık 10 bin 100 TL) istiyor.

Bu vaat ile kandırılan çocuklar ise ailelerinin telefonları aracılığı ile bu miktarı dolandırıcılara gönderiyor. Ödemenin sonunda ise çocukların istedikleri uzun oyun sürelerine ulaşamadıklarını da hatırlatmakta yarar var. Bunun gibi birçok çocuğun aynı şekilde dolandırıldığı belirtiliyor.

Diğer yandan bazı çocuklar ise farklı yöntemlerin kurbanı olmuş durumda. Çocukları ücretsiz oyun içi kostüm, ekipman ve yasa dışı eylemde bulunduklarına inandırarak da birçok dolandırıcılığın gerçekleştiği bildiriliyor. Bu tip dolandırıcılıkların, Çinli çocukların internette daha çok zaman geçirdiği yaz dönemine girilmesi ile tavan yaptığı söyleniyor.

Yetkililer ise yaşanan dolandırıcılık vakalarının ardından harekete geçmiş durumda. Bölgesel internet sağlayıcıları ile birlkte çalışan yetkili organlar, dolandırıcıları kısa süre içerisinde yakalamayı hedefliyor. Konu hakkında yapılan duyuruda, bu dolandırıcılıkların önüne geçebilmek adına herkesin birlikte çalışması gerektiği vurgulanıyor.

Çin'de konu olan bu tür dolandırıcılıklara maalesef ülkemizde de çok sık rastlıyoruz. Bu tür bir duruma düşmemek adına herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Peki siz Çinli çocuklara uygulanan yasak ve dolandırıcılık olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.