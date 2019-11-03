Son Dakika Haberleri: Hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı
Son Dakika Güncel Hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı

Hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapatarak sivil itaatsizlik eylemi başlattı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapatarak sivil itaatsizlik eylemi başlattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bağdat'ın Risafa yakasında Sadr bölgesi ile birçok noktasında protestocular yolları kapatarak sivil itaatsizlik eylemine başladı. Protestocular, bazı köprüleri de lastik yakarak trafiğe kapattı.

Başkentin Karh yakasında da söz konusu eyleme uyularak bazı noktalarda lastiklerin yakıldığı görüldü.

Sadr bölgesinde dün akşam bir grup protestocu tarafından halkın sivil itaatsizlik eylemine katılması çağrıları yapılmıştı.

Ülkenin güneyindeki Vasıt ve Nasiriye vilayetlerinde de bir grup göstericinin ana yolları özel araçlarıyla kapatarak eyleme katıldığı ifade edildi.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Hükümet karşıtı göstericiler birçok yolu trafiğe kapattı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:13 Kaynak: AA
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