Son Dakika Haberleri: Hükümet karşıtı gösterilerin yeniden tırmandığı Irak'ta neler oluyor ?
Son Dakika Dünya Haber

Hükümet karşıtı gösterilerin yeniden tırmandığı Irak'ta neler oluyor ?

1 saat önce

Irak'ta salı gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 46 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olaylarının yeniden tırmandığı bu ülkede neler oluyor ?

Hükümet karşıtı gösterilerin yeniden tırmandığı Irak'ta neler oluyor ?, System.String[]

Irak'ta salı gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 46 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olaylarının yeniden tırmandığı ülkede tansiyon neden yükseldi ?


İnsanlar neden protesto ediyor ?


Irak halkı büyük bir bıkkınlık içinde. IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının ardından iki yıl geçti, nüfusu 40 milyonu bulan petrol zengini bu ülkede halkın koşulları her geçen gün kötüye gidiyor. Güvenlik sorunu daha önceki yıllara oranla daha iyi olmasına rağmen, alt yapının çökmüş olması ve işsizlik en önemli sorunlar. Gençler, kendilerini temsil edemeyeceğini düşündükleri liderlerin yolsuzlukları yüzünden ülkenin bu hale geldiğini düşünüyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi
MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hükümet karşıtı gösterilerin yeniden tırmandığı Irak'ta neler oluyor ?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]