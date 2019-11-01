Son Dakika Haberleri: Hükümet karşıtı protestolar İslamabad'a ulaştı
Son Dakika Güncel Hükümet karşıtı protestolar İslamabad'a ulaştı

Hükümet karşıtı protestolar İslamabad'a ulaştı

6 saat önce

Pakistan'da muhalefetin seçimlerde usulsüzlük iddiaları ve kötü ekonomiyi protesto etmek için başlattığı hükümet karşıtı eylemler kapsamında toplanan kalabalık başkent İslamabad'a ulaştı.

Pakistan'da muhalefetin seçimlerde usulsüzlük iddiaları ve kötü ekonomiyi protesto etmek için başlattığı hükümet karşıtı eylemler kapsamında toplanan kalabalık başkent İslamabad'a ulaştı.

Pakistan'da muhalefetin 28 Ekim'de başlattığı hükümet karşıtı eylemler sürüyor. Başbakan Imran Khan'ın istifa etmesini, seçimlerin yenilenmesini, vergilerin düzenlenmesini talep eden protestocular, dün Lahor kentine ulaşmıştı. Lahor'dan İslamabad'a doğru yola çıkan öfkeli kalabalık, başkente ulaştı. İslam Ulema Camiası - Fazl (JUI-F) partisinin başı çektiği yürüyüşte hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Bayraklarla İslamabad'a gelen yüzlerce kişi trafiği de durma noktasına getirdi.

İslamabad'da bugün eğitime 1 gün ara verilirken, Rawalpindi-Pakistan arasındaki metrobüs seferleri belirsiz bir süre için askıya alındı.

(İHA)

Hükümet karşıtı protestolar İslamabad'a ulaştı

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
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