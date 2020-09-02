Hükümet karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bulgaristan'da günlerdir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı.

Bulgaristan'da günlerdir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı. Başkent Sofya'daki yeni hükümet binası önünde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Başbakan Boyko Borisov'un daha önce yaptığı halka sesleniş konuşmasındaki yeni bir anayasa kabul edilmesine ilişkin talebi, gösterileri daha da alevlendirdi.

Hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bulgaristan, Hükümet, Sofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:22 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hükümet karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

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