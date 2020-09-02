Hükümet karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika

Bulgaristan'da günlerdir devam eden siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı. Başkent Sofya'daki yeni hükümet binası önünde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Başbakan Boyko Borisov'un daha önce yaptığı halka sesleniş konuşmasındaki yeni bir anayasa kabul edilmesine ilişkin talebi, gösterileri daha da alevlendirdi.