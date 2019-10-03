Son Dakika Haberleri: Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ırak'ta, iran 2 sınır kapısını kapattı
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Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ırak'ta, iran 2 sınır kapısını kapattı

26 dakika önce

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ta, İran 2 sınır kapısını kapattıIrak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 1, Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi ise ölü sayısını 27 olarak açıkladı.

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Irak'ta, İran 2 sınır kapısını kapattı

Irak, (DHA)- Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 1, Londra merkezli MiddleEastEye (MEE) haber sitesi ise ölü sayısını 27 olarak açıkladı. Ülke geneline yayılan protestolarda, internet erişimine sınırlama getirilirken, İran, Irak'a giden 2 sınır kapısının kapatıldığını açıkladı.

MEE haber sitesinde yer alan habere göre, Irak'ta düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 27'ye çıktı. Bugün yapılan protestolarda ise 56 kişinin yaralandığı açıklandı. Hayatını kaybeden 27 kişiden 2'sinin polis olduğu duyuruldu. Protestoların 3'üncü gününde, Nasiriye'de 6 eylemcinin vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı ise ölü sayısını 1, yaralı sayısını da 200 olarak duyurdu.

İRAN, IRAK'A YAKIN 2 SINIR KAPISINI KAPATTI

MEE, İran'ın, protestoların şiddetlenmesi sonucu Khosvari ve Chazabeh'teki sınır kapılarını kapattığını yazdı.

PATLAMA SONRASI İNTERNET ERİŞİMİNE KISITLAMA

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binasının da bulunduğu Yeşil Bölge'de meydana gelen patlama sonrası, kamu binalarını kapatıldığı ve bazı bakanlık binalarının da tahliye edildiği ve internet erişimine kısıtlama getirildiği belirtildi.

Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü ırak'ta, iran 2 sınır kapısını kapattı

Hükümet, Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
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