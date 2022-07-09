Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Sri Lanka'da başbakanın istifası bekleniyor

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, Başbakan Ranil Wickremesingh istifa etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Asya basınındaki haberlere göre, geniş kapsamlı hükümet karşıtı protesto düzenlenen Sri Lanka'da Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği ifade edildi.

Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Başbakanlık Sözcüsü Dinouk Colambage'ın, Wickremesinghe'nin liderlere yaptığı konuşmada, tüm partilerin yeni bir hükümet kurmakta hemfikir olduğu zaman istifa edeceğini açıkladığını belirtti.

Wickremesinghe, bu hafta ülke genelinde yakıt dağıtımı olacağını ve Uluslararası Para Fonu (IMF) için hazırlanan borç sürdürülebilirliği raporunda neredeyse sona gelindiği bilgisini verdi.

Bu arada Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da düzenledikleri geniş çaplı hükümet karşıtı protestoda, devlet başkanlığı yerleşkesine giren göstericilerin sosyal medyada ve basında yayınlanan görüntüleri dikkati çekti.

Görüntülerde, protestocuların yerleşkedeki havuza girerek eğlendiği görülüyor.

Devlet Başkanı Rajapaksa'ya ait olduğu düşünülen bir yatak odasında çekilen görüntülerde de bazı protestocuların yatağa uzandığı, bazılarının da koltuklarda dinlenmesi dikkati çekti.

Görüntülerde, güvenlik güçlerine dair herhangi bir ize rastlanmadı.

Kolombo'da ülke genelinden binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleniyor.

Polisin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda, en az 20 kişi yaralandı.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Kolombo ve civarında dün yerel saatle 21.00'de uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle sabah kaldırılmıştı.

Sri Lanka anayasasına göre, kendi rızasıyla istifa etmediği sürece bir devlet başkanının görevden alınması neredeyse imkansız.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.