Son Dakika Haberleri: Hükümet Karşıtları Yine Sokaklarda

Hükümet Karşıtları Yine Sokaklarda

1 saat önce

Sırbistan'da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıtı protestoların sekizinci haftasında yine sokaklara döküldü.

Hükümet Karşıtları Yine Sokaklarda, System.String[]
Sırbistan'da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıtı protestoların sekizinci haftasında yine sokaklara döküldü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hükümetinin özgürlüklerini kısıtladığı gerekçesiyle başlatılan eylemler sekizinci haftasında binlerce protestocu ile sürüyor. Vucic'in 5 milyon razı olmasa da geri adım atmayacağını ifade etmesine karşı çıkan eylemciler, resmi yayın kuruluşunun önüne gelerek binaya girişi engelledi. "Beş milyondan biri" yazılı pankart taşıyan eylemciler Vucic'in savaş yıllarında kazanılan demokratik hakları sınırlandırdığını savunuyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise söz konusu iddiaları şiddetle reddediyor. Protestocular, dondurucu soğuğa rağmen şehir merkezinde trafiği engelleyerek hükümet merkezine doğru yürüdü. Protestocular, Vucic'in Sırp medyası üzerindeki baskısını kaldırmasını talep ediyor.

"MUHALEFETİN İSTEKLERİNİ DİNLEMEYE HAZIRIZ" Muhalifler ise Vucic'in medya üzerinde sıkı bir denetiminin olduğunu, muhaliflerin sesini kıstığını ve partisinin rüşvet aldığını iddia ederken Vucic bu iddiaları reddetmişti. Protestolar sırasında hükümet yanlısı bir televizyon kanalına konuşan Vucic, muhalefetin isteklerini dinlemeye açık olduğunu söylemişti. Aleksandar Vucic, eski bir milliyetçi olmasına rağmen şu sıralar Sırbistan'ı Avrupa Birliği üyesi olmasını istiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

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