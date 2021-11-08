Üye Girişi
Hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı - Son Dakika

Hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı

08.11.2021 11:37
Hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı.

Olay, geçen Cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Fatih Mahallesi Sancak Sokak Sedde Yolu'nda yapımı devam eden yeni hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı. Hırsızlar inşaatta bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.

Kabloların çalındığının anlaşılması üzere durum polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı

Hisarcık, Hükümet, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak 12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor 12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak 11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı 11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu 11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım

Son Dakika Haberleri
12:16 Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var
12:12 Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak
12:11 Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi
12:02 Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor
11:52 Alkole ÖTV zammı geliyor! Fiyat artışı önümüzdeki günlerde etiketlere yansıyacak
11:51 Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı
11:50 Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler
11:40 Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor
11:30 Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu
11:18 Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı
Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var Grup başkanvekilliği adayları arasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var         
12:17
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Uzmanlar Uzmanlar "Herkes çocuğuna öğretsin" diyor! TikTok'ta gördüğü işaret kızın hayatını kurtardı         
11:55
Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler Evcil köpek diye aldılar tilki çıktı, komşunun bütün tavuklarını yediler         
11:51
Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor Defne yağı geçim kaynağı oldu! Litresi 120 liradan satılıyor         
11:40
Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı Trabzon-F.Bahçe maçındaki olay bu kez TFF 1. Lig'de yaşandı         
11:19
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı! Günden güne güzelleşen Hande ev pozunu paylaştı!         
18:36
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 12:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Hükümet konağı inşaatından 250 bin lira değerinde kablo çalındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement