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Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Giresun'un Dereli ilçesinde, hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:44 Kaynak: AA
Giresun'un Dereli ilçesinde, hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden şüpheli yakalandı.
B.U, Dereli Mahallesi Cemal Müdür Caddesi'nde bulunan Dereli Hükümet Konağı önünde kuru sıkı tabanca ile birkaç kez havaya ateş etti.
Zanlı, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
B.U'nun kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.
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