Son Dakika Haberleri: Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı
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Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde, hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

Hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde, hükümet konağı önünde kurusıkı tabancayla havaya ateş eden şüpheli yakalandı.

B.U, Dereli Mahallesi Cemal Müdür Caddesi'nde bulunan Dereli Hükümet Konağı önünde kuru sıkı tabanca ile birkaç kez havaya ateş etti.

Zanlı, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

B.U'nun kullandığı tabancanın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.

Hükümet, Dereli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:44 Kaynak: AA
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