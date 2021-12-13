Üye Girişi
Hükümet Konağı yeri mecliste görüşüldü - Son Dakika

Hükümet Konağı yeri mecliste görüşüldü

13.12.2021 13:32
Hükümet Konağı yeri mecliste görüşüldü

İnegöl'de yeni Hükümet Binasının yapılacağı alan konusu, bugün yapılan olağanüstü meclis toplantısında gündeme geldi.

Büyükşehir meclisinde karara bağlanacak konu hakkında ön karar için toplanan mecliste, partiler görüşlerini ortaya koydu. AK Parti ve MHP evet oyu kullanırken, İyi Parti ve CHP'nin ret oylarıyla ön karar oy çokluğu ile meclisten geçti.

İnegöl Belediye Meclisi, yeni yapılacak Hükümet Binasının yeriyle ilgili bugün olağanüstü toplandı. Meclis 10.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Alper Taban Başkanlığında bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Meclisinde karara bağlanacak yeni hükümet binası yeri ile alakalı konu hakkında İnegöl Belediye Meclisi, Büyükşehir'de konu görüşülmeden önce kanaat niteliğinde bir karar ortaya oymak üzere ön karar almak adına konuyu görüştü.

İKİ ALAN TRAMPA EDİLECEK

Mecliste Kemalpaşa Mahallesi 663 ada 16 parselde bulunan idari tesisler alanının (eski hükümet binası yeri) kaldırılarak park alanına alınması ve karşılığında Süleymaniye Mahallesi 254 adanın kuzeyinde bulunan park alanının (yeni hükümet binasının yapılmasının planlandığı alan) içerisinde idari hizmet alanı oluşturulması maddesi görüşüldü.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNE KANAAT BİLDİRECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün olağanüstü olarak meclisimizi topladık. 2 maddemiz var. Bu 2 maddeyle ilgili sizin görüş ve kanaatlerinizi alarak kararlarını almış olacağız. Bildiğiniz gibi merkezde hükümet binamızın yıkılmasından sonra yeni bir yer hususunda çalışmalar vardı. Bakanlığımız bu konuda 55 civarında yapıyı hızlı şekilde yapmak istiyor Türkiye genelinde. Şehrimizde de 1987 yılında hizmet vermeye başlayan binanın yıkımını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiştik. Şu anda da yeni yerinde bir an önce ihale edilerek yapılmasıyla ilgili süreç işliyor. Bununla ilgili Bakanlığımız bize idari hizmet alanı anlamında yapılabilecek bir yer talebini ilettiğinde hali hazırda mevcut yerleşke içerisinde boş parsel alanında idari hizmet alanı yok. Ancak şehrin gelişimini düşündüğümüzde merkez alanda bir 16,5 dönümlük yerimiz vardı. Yeni İnegöl dediğimiz bölge içerisinde de bir idari hizmet alanımız var. Orada da bu yapı yapılabilirdi ancak Bakanlıktaki yetkililerin de görüş ve kanaatleri doğrultusunda şehrin merkezinde olmasının doğru olacağı yönünde kanaatler bize bildirildi. Bu bölgenin şehrimizin her yönüne orta mesafede kalabilecek bir yer olduğunu ifade edebiliriz. Bu alan ile diğer yeşil alan olan yerin eski hükümet binasının olduğu idari hizmet alanının trampa edilmesi lazım. Burada da Bakanlık bize çok hızlı şekilde hazır hale getirilmesini istiyor. Büyükşehir meclisinde de konunun görüşülmesi söz konusu. Bizim burada yapacağımız görüşme neticesinde, Büyükşehir meclisinde yapılacak görüşme öncesi kendilerine bir kanaat bildirmiş olacağız" dedi.

HERKESİN HEMFİKİR OLDUĞU KONU, ESKİ YERİNE YAPILMAMASI

Binanın eski yerine yapılmasını kimsenin istemediğine de dikkat çeken Başkan Taban, "Herkesin hemfikir olduğu bir konu var, o da eski yerinde yapılmaması. Çünkü yaklaşık 6 bin m2'lik bir inşaat alanı içerisinde çekmeleri de iptal edilerek daha büyük bir yapının aynı yerine yapılması kimse tarafından istenmedi. Yeşil alan miktarımızı da azaltmıyoruz. Ancak burası şehrin gerçekten orta noktası. Mevcut yeşil alanı 105 bin kişinin yaşadığı merkeze kaydırarak burada yaşatacağız" diye konuştu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Başkan Taban'ın ardından Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Ahmet Genç, İyi Parti grubu adına İsmail Karaman ve AK Parti grubu adına Erdal Akkaya görüşlerini belirtti. Daha sonra yapılan oylamada AK Parti ve MHP'li üyelerin evet oyuna karşı İyi Parti ve CHP'li üyelerin ret oyu ile madde oy çokluğu ile kabul edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Hükümet, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hükümet Konağı yeri mecliste görüşüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:23 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan peri masalı! Danslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandılar Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor 12:22 İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Milyonların gözü asgari ücret zammında! 09:26 Milyonların gözü asgari ücret zammında! Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu 08:18 Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
13:12 Ekvador'da devrilen otobüs 18 kişiye mezar oldu! 25 kişi yaralı kurtuldu
13:05 Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi
13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü
12:56 Sel Edirne'yi vurdu! Evler sular altında kaldı, görüntüler korkunç
12:42 Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
"Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım! "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!         
13:28
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı Yaramaz kedi yorganla birlikte çamaşır makinesine atıldı! İtfaiye ekipleri son anda kurtardı         
12:43
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
08:56
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 13:43:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hükümet Konağı yeri mecliste görüşüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement