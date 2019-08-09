Son Dakika Haberleri: Hükümet krizindeki İtalya'yı ne bekliyor? Aşırı sağ tek başına iktidara gelebilir mi?
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Hükümet krizindeki İtalya'yı ne bekliyor? Aşırı sağ tek başına iktidara gelebilir mi?

1 saat önce

İtalya'da hükümet ortağı Lig Partisi'nin lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi'yle ipleri kopararak erken seçim istemesinin ardından İtalyan siyasetini nasıl bir gündem bekliyor?

Hükümet krizindeki İtalya'yı ne bekliyor? Aşırı sağ tek başına iktidara gelebilir mi?, System.String[]
İtalya'da hükümet ortağı Lig Partisi (Lega) lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, hükümetin diğer kanadı 5 Yıldız Hareketi'yle ipleri kopararak erken seçim istedi.

Göçmen ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı politikalarıyla bilinen Lig Partisi'nin lideri, Parlamento'da yeni bir koalisyon hükümeti çıkmasını veya teknokrat bir hükümet kurulmasını ise "kabul edilemez" olarak nitelendiriyor.
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Süleyman Soylu, Hükümet, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:29 
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