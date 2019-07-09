Hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı

Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan sosyalistlerin, azınlık hükümeti kurmak için Podemos partisiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan sosyalistlerin, azınlık hükümeti kurmak için Podemos partisiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

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