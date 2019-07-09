Hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı
1 saat önce
Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan sosyalistlerin, azınlık hükümeti kurmak için Podemos partisiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.
Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan sosyalistlerin, azınlık hükümeti kurmak için Podemos partisiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:52
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu Devlet Bahçeli, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi