Son Dakika Haberleri: Hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı
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Hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı

1 saat önce

Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan sosyalistlerin, azınlık hükümeti kurmak için Podemos partisiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Hükümet kurma görüşmelerinden anlaşma çıkmadı, System.String[]
Hükümet, Ekonomi
Erken genel seçimden birinci parti olarak çıkan sosyalistlerin, azınlık hükümeti kurmak için Podemos partisiyle yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:52 
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