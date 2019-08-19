Son Dakika Haberleri: Hükümet, memur maaşlarına yönelik yeni teklifte bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Hükümet, memur maaşlarına yönelik yeni teklifte bulundu

48 dakika önce

HÜKÜMET, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Hükümet, memur maaşlarına yönelik yeni teklifte bulundu, System.String[]

HÜKÜMET, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın gece saatlerinde bakanlıkta bir bir araya geldi. Görüşmeye ait fotoğrafı ve zam teklifinin detaylarını Twitter adresinden paylaşan Bakan Selçuk, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

Haber:  ANKARA,


Hükümet, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzersiz bir vaka! 3 ayda 2 kez doğum yaptı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Selçuk, zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 04:16:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hükümet, memur maaşlarına yönelik yeni teklifte bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]