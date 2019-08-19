Son Dakika Haberleri: Hükümet memura yeni zam teklif edecek
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Hükümet memura yeni zam teklif edecek

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Hükümet memura yeni zam teklif edecek, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında hükümetin yeni zam teklifini iletmek için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin görüşmeleri devam ediyor.
Bu kapsamda, Bakan Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Yalçın arasında Bakanlıkta sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
Selçuk, görüşmede Kamu İşveren Heyeti adına hükümetin, memur ve memur emeklisine 2020 ve 2021 yıllarındaki yeni zam teklifini iletecek.
Zehra Zümrüt Selçuk, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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