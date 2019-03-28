Hükümet Onayladı: Alevilik Dersi ve Alevilere Bayram İzni...

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Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı

15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı