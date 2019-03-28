Hükümet Onayladı: Alevilik Dersi ve Alevilere Bayram İzni...
1 saat önce
ALMANYA'nın Rheinland-Pfalz Eyalet hükümeti ile Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) arasında anlaşmaya varıldı.
ALMANYA'nın Rheinland-Pfalz Eyalet hükümeti ile Almanya
Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) arasında anlaşmaya varıldı. Eyalet hükümetinin onayladığı anlaşma Alevi öğretisinin eyalet okullarında ders olarak okutulması da dahil bir çok haklar içeriyor. Alevi inancına sahip olanlara bir takım haklar tanıyan anlaşma, 10 bin Alevinin yaşadığı tahmin edilen eyalette 9 Nisan'da resmi olarak imzalanacak ve yürürlüğe girecek.
ÜNİVERSİTELERDE KÜRSÜ AÇILABİLECEK
AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır, varılan anlaşmayı "Anlaşmayla Alevi inanç dersleri okullarda okutulacak. Dini bayramlarda aleviler izin yapacak. Kurum olarak da tanındık. Anayasadan doğan haklarımızı kullanacağız. Analar ve dedeler hastanelerde ve hapishanelerde ihtiyacı olanlara manevi destek verecek. Üniversitelerde Alevi öğretisi ile ilgili kürsü açılabilecek. Gençlere ve çocuklara yönelik yoğun işbirliği yapacağız" sözleriyle değerlendirdi.
Kültür Bakanı Konrad Wolf, anlaşmanın hükümette oy birliğiyle onay aldığına dikkati çekti. 9 Nisan'daki resmi imza törenine Başbakan Malu Dreyer ve AABF yöneticileri katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:47
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