Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesi bekleniyor - Son Dakika
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Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesi bekleniyor

27.07.2022 10:00
Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesi bekleniyor

Hükümet protestolarının ardından Sri Lanka'dan ayrılan 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesinin beklendiği bildirildi.

Hükümet protestolarının ardından Sri Lanka'dan ayrılan 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesinin beklendiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Kabine Sözcüsü Bandula Gunawardena, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rajapaksa'nın saklanmadığını sadece dönüş tarihinin bilinmediğini aktardı.

Gunawardena, "Bildiğim kadarıyla ülkeye geri dönmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra "özel bir ziyaret" için Singapur'a gittiği belirtilen Rajapaksa'nın vize süresinin 14 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, geçici devlet başkanlığına getirilmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti.

Sri Lanka genelindeki protestolarda şimdiye kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Rajapaksa'nın ülkesine geri dönmesi bekleniyor - Son Dakika
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