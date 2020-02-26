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Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda
1 saat önce
Koronavirüs salgınının İran'a sıçramasının ardından dün de Tahran'dan gelen THY uçağının 132 yolcu ve 8 mürettebat ile karantinaya alınması hem hükümeti hem de iş dünyasını alarma geçirdi.
Koronavirüs salgınının İran'a sıçramasının ardından dün de Tahran'dan gelen THY uçağının 132 yolcu ve 8 mürettebat ile karantinaya alınması hem hükümeti hem de iş dünyasını alarma geçirdi. Birçok sektörde virüsün etkilerini değerlendirmek için kriz masaları oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:11
Son Dakika Koronavirüs hızla yayılıyor! İsviçre'de ilk vaka tespit edildi Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı