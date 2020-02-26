Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda - Son Dakika Ekonomi

Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda

1 saat önce

Koronavirüs salgınının İran'a sıçramasının ardından dün de Tahran'dan gelen THY uçağının 132 yolcu ve 8 mürettebat ile karantinaya alınması hem hükümeti hem de iş dünyasını alarma geçirdi.

Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda, System.String[]

Koronavirüs salgınının İran'a sıçramasının ardından dün de Tahran'dan gelen THY uçağının 132 yolcu ve 8 mürettebat ile karantinaya alınması hem hükümeti hem de iş dünyasını alarma geçirdi. Birçok sektörde virüsün etkilerini değerlendirmek için kriz masaları oluşturuldu.

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Tahran, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs hızla yayılıyor! İsviçre'de ilk vaka tespit edildi
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı ABD'den İran'a destek veren 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 06:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hükümet ve iş dünyası virüse karşı alarmda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]