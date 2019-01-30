Son Dakika Haberleri: Hükümet Yeni Ekonomik Önlemler Almazsa Fransa'yı Terk Ederim"

Hükümet Yeni Ekonomik Önlemler Almazsa Fransa'yı Terk Ederim"

47 dakika önce

Fransa'da sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle, hükümetin iki hafta içinde yeni ekonomik önlemler almaması halinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Hükümet Yeni Ekonomik Önlemler Almazsa Fransa'yı Terk Ederim
Fransa'da sarı yeleklilerin öncülerinden Maxime Nicolle, hükümetin iki hafta içinde yeni ekonomik önlemler almaması halinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Nicolle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin sarı yelekli ve Fransızlara yönelik aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını belirtti.

Hükümetin iki hafta içinde ekonomik zorluklar yaşayan tüm vatandaşlara yönelik yeni önlemler almaması halinde Fransa'yı terk edeceğini ifade eden Nicolle, bu durumda iade anlaşmasının olmadığı bir ülkeye iltica talebinde bulunacağı ve mücadelesini orada sürdüreceğini ifade etti.

Nicolle, bu konuda Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden yardım isteyeceğini vurguladı.

Hükümetin ekonomik ve siyasi politikalarını eleştiren Nicolle, cumartesi yeniden sokağa çıkacağını duyurdu.

Nicolle, geçen hafta Bordeaux'da düzenlenen gösteride polisin ikazlarına rağmen protestocuları da teşvik ederek eylemi sürdürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Protestoları

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmıştı. Olaylar üzerine polisin göstericilere müdahalesi sert olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Hükümet, Fransa, Güncel
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