Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili - Son Dakika Dünya

Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bir polis şefi, hükümete yönelik eleştirileri "trollemek" için anonim Twitter hesabı kullandığını itiraf etti. Şef, belediye başkanına durumu anlatması sonrası akıl sağlığı tedavisi için 6 haftalık izne ayrıldı.

Hükümete yönelik eleştirileri 'trolleyen' polis şefine 'akıl sağlığı' tatili, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bir polis şefi, hükümete yönelik eleştirileri "trollemek" için anonim Twitter hesabı kullandığını itiraf etti. Şef, belediye başkanına durumu anlatması sonrası akıl sağlığı tedavisi için 6 haftalık izne ayrıldı.


Gazetecilere konuşan Burlington Polis Şefi Brandon del Pozo, Twitter'daki eleştirilere yanıt vermek için 4 Temmuz günü 1 saatliğine anonim hesap kullandığını söyledikten sonra "Paylaşımlarımı sildim ve hesabı kapattım çünkü yanlış bir şey yaptığımı ve bunun ben olmadığımı fark ettim" dedi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:32 
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