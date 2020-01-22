Hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah'a karşı Tunus Meclisi'nde

Tunus Meclisindeki birçok parti, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 20 Ocak Pazartesi günü hükümeti kurmakla görevlendirdiği eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'a karşı çekimser bir tutum izliyor.

Cumhurbaşkanı Said'in daha önce görevlendirdiği, Ekim 2019'da yapılan genel seçimi birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabine listesi, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamadı.

Bunun üzerine Said, Aralık 2012-Ocak 2014 döneminde Maliye Bakanlığı yapan, Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisinden İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi.

Nahda'nın Fahfah'a yaklaşımı

Mecliste 52 milletvekili bulunan Nahda Hareketinin Sözcüsü İmad el-Humeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'na önerdiğimiz kişiler arasında olmasa da Fahfah'ın görevlendirilmesine Nahda'nın bir itirazı yok." dedi.

Humeyri, Nahda'nın Fahfah'ı olumlu gördüğünü ancak hükümete güvenoyu verip vermeme noktasındaki kesin tutumun ancak Fahfah'ın sunacağı hükümet vizyonunun ardından ve Nahda kurumlarıyla yapılacak istişarelerden sonra belirleneceğini ifade etti.

Sözcü Humeyri, şöyle devam etti:

"Bu görevlendirmenin Tunus'un bu zor aşamayı atlatmasına, başbakanın mecliste güvenoyu alan bir koalisyon kurmayı başarmasına ve hükümetin ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu masaya yatırmasına yardımcı olmasını umuyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz bu durum sürdürülebilir değil."

"Tunus'un Kalbi Partisi"nden Fahfah'a itiraz

Mecliste 38 sandalyeye sahip Tunus'un Kalbi Partisi'nden Milletvekili Usame el-Halifi ise Fahfah'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesine karşı olduklarını söyledi.

Halifi karşı çıkma gerekçesini ise "Fahfah, parlamentoda hiçbir milletvekili sahibi olmayan Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisine mensup. İşte bu, soru işaretleri oluşturuyor." şeklinde açıkladı.

Bu konudaki kesin tavırlarını, resmi bir açıklamayla duyuracaklarını kaydeden Halifi, Fahfah'ın hükümet programını merakla beklediklerini aktardı.

Onur Koalisyonu, çekimser

Parlamento'da 21 sandalyeye sahip Onur Koalisyonu Grup Başkanı Seyfeddin Mahluf da hükümeti kurmak için Fahfah'ın seçilmiş olmasından duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.



Mahluf, "Bu görevlendirme partilerin cumhurbaşkanına sunmuş oldukları teklifleri yansıtmamaktadır." dedi.



Fahfah'ı aday gösteren milletvekili sayısının azlığına dikkati çeken Mahluf, sadece iki partinin tercihi olması nedeniyle Fahfah'a çekimser yaklaştıklarını kaydetti.

"Demokratik Akım ile Yaşasın Tunus" Partileri, Fahfah'ın ana destekçileri

Meclis'te 22 milletvekili olan Demokratik Akım milletvekili Gazi Şevaşi, Cumhurbaşkanı Said'in hükümeti kurması için Fahfah'ı görevlendirmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Şevaşi, "Fahfah yönetim ve sosyal eğilimler konusunda deneyime sahip siyasi bir kişilik. Bizim sosyal programı olan bir hükümete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Fahfah, mecliste 14 milletvekili olan "Yaşasın Tunus" tarafından aday gösterilmiş ve Demokratik Akım partisi de Fahfah'ı desteklemişti.

Mecliste henüz tavrını ortaya koymayan gruplar da var

Bu açıklamalara rağmen parlamentoda henüz Fahfah'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesine ilişkin görüş beyan etmeyen gruplar da mevcut.

Ulusal Reform Partisi (15 milletvekili), Müstakbel Partisi (9 milletvekili) ve herhangi bir parlamento grubuna bağlı olmayan 11 milletvekili de Fahfah'ın hükümeti kurma görevine ilişkin görüşlerini henüz açıklamadı.