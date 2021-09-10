Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler

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Yeni hükümetin kurulduğu Afganistan'da Taliban mensupları sokağa indi. Ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlanamayan temel hizmetler Taliban tarafından gönüllü olarak sağlanmaya başlandı.

"AFGANİSTAN'I YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN TER DÖKELİM"

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Taliban'ın altyapı çalışmalarına başladığını yayınladığı video ile duyurdu:

"Yurttaşlarım, Afganistan'ı kurtarmak için kanımızı akıtıyorduk, şimdi de Afganistan'ı yeniden inşa etmek için ter dökelim."

16 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HALKLA BİRLİKTE ŞEHİR TEMİZLİĞİ YAPTI

Kabil'de belediye başkanı yol çalışmalarına sahada eşlik ederken, Taliban'ın ana merkezi durumundaki Kandahar'dan da görüntüler geldi. Kandahar Belediyesi öncülüğünde 16 ilçe belediye başkanı, yardımcıları, gazeteciler, STK temsilcileri ve bölge halkıyla şehir temizliği yaptı.

Ellerine aldıkları süpürgelerle temizlenmedik yer bırakmayan yetkililer, bu çalışmayı ülke geneline yaymayı amaçlıyor.