AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin, hükümetin gerekli tedbirleri aldığını, hem tur şirketinin müşterileri hem de otel işletmecilerinin mümkün mertebe mağdur olmayacağını söyledi.

Turizmci olan Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayları daha öncede yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'deki misafirlerin herhangi bir sıkıntı yaşamadan dönmelerinin çok önemli bir husus olduğunu vurgulayan Mete, "Hükümetimiz bu konuda gerekli çalışmaları yaptı. Hem tur şirketinin müşterileri hem de otel işletmecilerimiz mümkün mertebe mağdur olmayacak." dedi.

Yürütülen çalışmaların turizmciler tarafından da takip edildiğine değinen Mete, bu konuda herhangi bir şikayet olursa Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan müdahalede bulunacağını dile getirdi.

Mete, hiçbir misafirin, onları getiren tur operatörü battı diye otellerden çıkarılmasının veya onlardan zorla para talep edilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptığını dile getiren Mete, şunları kaydetti:

"Bakanımız da bu konuda birinci aşama olarak Türkiye'de halen seyahat eden insanların salimen güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşünü sağlamak, ikinci aşama olarak da otelcilerimizin halen kalmakta olan müşterilerinden en azından paralarını alabilmeleri için gerekli başvuruları yapmalarına yardımcı olmak konularını önemsediklerini belirtti."