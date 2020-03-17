"Hükümetimizin zarar gören ihracatçılarımız için önlemler almasını bekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Hükümetimizin zarar gören ihracatçılarımız için önlemler almasını bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi

"Hükümetimizin zarar gören ihracatçılarımız için önlemler almasını bekliyoruz"

6 saat önce

Çin'de korona virüsünden etkilenen yeni vaka sayısının sınırlanması, İtalya ve İspanya'da ise ölümle sonuçlanan vakaların katlanarak artmasının ardından salgının merkezi Avrupa haline geldi.

Çin'de korona virüsünden etkilenen yeni vaka sayısının sınırlanması, İtalya ve İspanya'da ise ölümle sonuçlanan vakaların katlanarak artmasının ardından salgının merkezi Avrupa haline geldi. İhracatının yüzde 50'sinden fazlasını AB ülkelerine yapan Türkiye içinse bu durum alarm zillerinin çalmasına sebep olurken, zarar gören ihracatçılar için çağrı yapıldı.


Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, korona virüsü ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un mevcut durumu savaş hali olarak nitelendirdiğini, olağanüstü önlemlerini açıkladığını belirterek, "Hükümetimizin de Avrupa'da yaşanan bu olağanüstü durumdan zarar gören ihracatçılarımız açısından olağanüstü önlemler almasını bekliyoruz" dedi.


Türkiye genelinde AB'ye olan ihracatın mart ayının başından bugüne kadar; yani hastalığın Avrupa'da salgın hale gelmesinden sonra yüzde 10 oranında azaldığını belirten Eskinazi, "Salgının en büyük kayıplara yol açtığı İtalya özelinde baktığımızda bu oran yüzde 24, İspanya'da ise 27'yi buluyor. Sadece 16 günde tarım ya da sanayi sektör fark etmeksizin, tüm sektörlerde kayıplar yaşıyoruz. Mart ayının sonunda durumun daha vahim olmasını öngörüyoruz. Zira üyelerimizle yaptığımız istişarelerde AB'deki müşterilerinden mevcut siparişlerin iptali, yeni siparişlerin verilmemesi ve daha önceden verilmiş ve teslimatı hazır siparişlerin bekletilmesine yönelik taleplerin geldiği bilgisini aldık" şeklinde konuştu.


İşte talep edilen önlemler


Salgından kaynaklı talep krizinin tüm sektörleri derinden etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini belirten Eskinazi, Egeli ihracatçılar olarak hükümetin almasını talep ettikleri önlemleri şu şekilde sıraladı:


İhracatçı firmaların kısa vadeli borçları için can suyu kredisi verilmeli, Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredilerinin (Eximbank dahil), Eximbank'ın diğer tüm kredilerine ilişkin geri ödemelerin en az 3 ay ertelenmeli, yurt dışına yüklenmiş, teslimatı yapılmış mal bedellerinin alıcılar tarafından geri ödenmemesi halinde, Eximbank sigorta sisteminin devreye girmesi ve Türk Bankalarınca kısa vadeli önlem kredisi sağlanmalı, enerji payları, SGK primleri ve muhtasar vergilerle ilgili ödemeler en az 3 ay ertelenmeli, fabrikaların ve yan sanayicilerin çalışamayacakları dönem zarfında acil ihtiyaçları için (maaş, kira, vs.) destek paketi çıkarılmalı, kısa çalışma ödeneğinin acilen devreye alınıp, mağdur işletmelerde öncelikle kullandırılması sağlanmalı, esnek çalışma sisteminin hızlandırılarak, geri ödeme çalışma süresinin 6 aya kadar yayılabilmesi sağlanmalı."


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a salgının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik üstün gayretlerinden dolayı Egeli ihracatçılar olarak minnettar olduklarını belirten Eskinazi, "Salgın küresel ticareti durma noktasına getirmiş durumda. Etkilenen pazarlarımız sadece AB değil; kayıplarımız önce Çin ile başladı, sonra sınır komşularımızla devam etti. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan, sınır komşumuz İran'a olan ihracatımız ise mart ayının başından beri yüzde 89 gibi yüksek bir oranda kayba uğradı. Bunun etkilerini azaltabilmek adına; ihracatla büyüyen ekonomimizin ivme kaybetmemesi için taleplerimizin karşılanması çok önemli" diyerek sözlerine son verdi. - İZMİR

Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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