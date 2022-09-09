Hükümetin 6 ana başlıkta verdiği sosyal yardımlarda yelpaze genişleyecek, destekler artacak - Son Dakika
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Hükümetin 6 ana başlıkta verdiği sosyal yardımlarda yelpaze genişleyecek, destekler artacak

09.09.2022 11:06
Hükümetin 6 ana başlıkta verdiği sosyal yardımlarda yelpaze genişleyecek, destekler artacak

Hükümetin 6 ana başlık ve 49 kalemde yaptığı sosyal yardımların kapsamı genişletilecek, destek miktarı artırılacak.

Hükümetin 6 ana başlık ve 49 kalemde yaptığı sosyal yardımların kapsamı genişletilecek, destek miktarı artırılacak. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Kabinesi'ne sunulacak yeni paketin ekimde kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda "aile", "engelli-yaşlı", "barınma-gıda", "sağlık", "eğitim" ve "proje destekleri" olmak üzere 6 ana başlıkta, ihtiyaç sahiplerine destekler sağlanıyor. Hükümetin doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, afet-acil durum yardımları, Sosyal Ekonomik Destek (SED), gıda ve barınma yardımı, aşevleri, doğal gaz ve elektrik tüketim desteği, yaşlı ve engelli aylığı, kronik hastalık yardımı, şartlı eğitim yardımı ve anaokulu yardımının da aralarında olduğu yaklaşık 49 kalemde sosyal destek paketleri bulunuyor.

Örneğin "aile" başlığı altında verilen doğum yardımı kapsamında gerekli şartları taşıyanlara birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira ödeniyor. "Barınma-Gıda" başlığı altında 230 lira sosyal uyum yardımı, "eğitim" başlığı altında ilköğretimdeki erkek öğrencilere aylık 90, kız öğrencilere aylık 100 lira, ortaöğretimde erkek öğrencilere aylık 130 lira, kız öğrencilere aylık 150 lira şartlı eğitim yardımı yapılıyor.

Barınma-gıda başlığı altında ihtiyaç sahibi ailelere verilen elektrik tüketim desteği kapsamında 1 Ocak'tan itibaren 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanıyor.

Engelli-yaşlı başlığı altında verilen yardımlar kapsamında ise 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 1536 lira yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelliler için 1226 lira, yüzde 70 ve üzeri engelliler için de 1840 lira engelli aylığı yardımı ödeniyor.

Yeni sosyal destek uygulamaları eklenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, enerjiden eğitime, doğal gaz desteğinden elektrik tüketim desteğine kadar birçok alandaki sosyal desteklerin kapsamının genişletilmesi ve yardım miktarlarının yükseltilmesi yönünde çalışma yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği sosyal destek paketi ile hem mevcut uygulamaların yelpazesi genişletilecek hem de yeni sosyal destek uygulamaları eklenecek.

1,3 milyar lira ödeme yapılan Aile Destek Programı'nda aile sayısı artırılacak

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler, Temmuz 2022-Temmuz 2023 döneminde hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre farklı yardım tutarlarıyla aylık periyotta destekleniyor. 450 ile 600 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 10 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı'ndan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.

Program kapsamında bugüne kadar 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan 831 bin haneye toplam 427,9 milyon lira, geçtiğimiz günlerdeki ikinci etapta 882,7 milyon lira ödeme yapıldı. Böyle Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.

Hazırlanan yeni sosyal yardım paketi ile çocuklara yönelik eğitim yardımına, çocuğu olan hanelere nakit yardımı gibi başlıkların da eklenmesi planlanıyor.

İki bakanlıkça yürütülen çalışmalar sonunda ortaya çıkacak taslak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunulacak.

Kabinede yapılacak değerlendirmeler sonucunda sosyal yardımlarla ilgili tablo güncellenecek. Yeni uygulamalar ve kapsama dahil edilenleri içeren çalışmanın detaylarının ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümetin 6 ana başlıkta verdiği sosyal yardımlarda yelpaze genişleyecek, destekler artacak - Son Dakika

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