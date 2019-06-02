'Hükümetin devamından yanayız'
25 dakika önce
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, CDU Genel Merkezinde basına yaptığı açıklamada, büyük koalisyonun sürmesinden yana olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:03
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, CDU Genel Merkezinde basına yaptığı açıklamada, büyük koalisyonun sürmesinden yana olduğunu söyledi. Karrenbauer, "Andrea Nahles, SPD Genel Başkanlığı ve SPD Federal Meclis Grup Başkanlığı'ndan istifa planlıyla ilgili beni bilgilendirdi. Kararına büyük saygı duyuyorum. Andrea Nahles'e şimdiye kadar birlikte yaptığımız ortak çalışmalar için teşekkür ederim. Ben onu koalisyon görüşmelerinde ve SPD Genel Başkanı olarak hep güçlü bir karakter ve güvenilir biri ortak gördüm. SPD ivedilikle personel seçimini yapacaktır. Büyük koalisyonun devamından yanayız. Hükümet
politikalarıyla ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Büyük koalisyonun çalışma kabiliyeti bozulmadı" dedi. Genel Başkan Karrenbauer, yaptığı kısa açıklamadan sonra soru almadı.
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