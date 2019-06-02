Son Dakika Haberleri: 'Hükümetin devamından yanayız'
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'Hükümetin devamından yanayız'

25 dakika önce

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, CDU Genel Merkezinde basına yaptığı açıklamada, büyük koalisyonun sürmesinden yana olduğunu söyledi.

'Hükümetin devamından yanayız', System.String[]
CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer, CDU Genel Merkezinde basına yaptığı açıklamada, büyük koalisyonun sürmesinden yana olduğunu söyledi. Karrenbauer, "Andrea Nahles, SPD Genel Başkanlığı ve SPD Federal Meclis Grup Başkanlığı'ndan istifa planlıyla ilgili beni bilgilendirdi. Kararına büyük saygı duyuyorum. Andrea Nahles'e şimdiye kadar birlikte yaptığımız ortak çalışmalar için teşekkür ederim. Ben onu koalisyon görüşmelerinde ve SPD Genel Başkanı olarak hep güçlü bir karakter ve güvenilir biri ortak gördüm. SPD ivedilikle personel seçimini yapacaktır. Büyük koalisyonun devamından yanayız. Hükümet politikalarıyla ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Büyük koalisyonun çalışma kabiliyeti bozulmadı" dedi. Genel Başkan Karrenbauer, yaptığı kısa açıklamadan sonra soru almadı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:03 
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