Hükümetin esnafa düşük faizli kredi kampanyası ne içeriyor?

Hükümet, esnafa yönelik bir kredi destek paketi açıkladı. Ekonomistler, kredi kampanyasının olası etki ve sonuçlarını değerlendirdi. Muhalefet ise açıklanan vaatleri eleştirdi.Hükümet, ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönem geçiren esnafa yönelik bir kredi kampanyası başlattı. Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine de ulaşım desteği verileceği açıklandı.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi destek paketinin içeriğine dair şu bilgileri verdi:

"Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine de ulaşım desteği verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Girişimcilerimizin, esnafımızın düşük maliyetli krediye ulaşmasının üretimi ve ihracatı artıracağını, ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getireceğini ve refah seviyemizi yükselteceğini biliyoruz. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Nebati, "Bu ülke, esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısını her zaman koruyacak. Esnafımıza desteğimiz her daim sürdü ve her daim sürecek. Ekonomi politikamızın temelini 'üretim' oluşturuyor. Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir" diye ekledi.

TESK Başkanı'ndan teşekkür

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alınan karardan ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Palandöken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kabine toplanlantısı sonrası Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan tarafından açıklanan, esnaf ve sanatkarlarımız ile genç girişimciler için kredi üst limitlerinin yükseltilmesi ve yeni kredi kampanyası başlatılması camiamız adına sevindirici. Bu karar için Sn. Cumhurbaşkanımıza 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarlar camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ekonomist Oğuz Demir, açıklanan krediye mevcut ekonomik şartlarda esnaf tarafından büyük ilgi gösterileceğini belirtti.

"Enflasyon %80'lerin üzerinde ve hızlı bir düşüşü olmayacak. %7,5 faizli 100 milyar TL'lik kredi paketini bugünkü şartlarda esnaf 2 saatte tüketir. O kadar söyleyeyim" diye tweet atan Demir, "Bu yeni paketle bir esnaf, 5 yıl vadeyle %7,5 yıllık faizle 500.000 TL krediyi çekebilirse aylık 10.000 TL civarı bir ödeme yapacak. Ödeyeceği toplam faiz 100.000 TL civarı. Mevcut ortamda kim istemez böyle krediyi?" ifadesini kullandı.

Demir ardından da "Öğrencisi yol parasına muhtaç, esnafı krediye... Çiftçisinin desteği yetmiyor, emeklisi açlık sınırının yarısında bir ücretle çalışıyor. Milyonlarca çalışanının ücreti asgari ücrette. Müjde veriyorlar.. Ne güzel!" eleştirisinde bulundu.

Ekonomist Güldem Atabay da Bakan Nebati'nin açıklanan kredi kampanyasının amacıyla ilgili sözlerini eleştirdi:

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise açıklanan kredi kampanyasına "Esnaf faizli kredi değil hibe istiyor! Kiradaki, elektrikteki, doğalgazdaki fiyat artışlarının durmasını istiyor! Parayı basıp ucuz kredi vermek bir imzalık iş! Esnafın maliyetlerini indirebiliyor musunuz? ondan haber verin! Enflasyon sarmalı içinde kredi 1 aylık rahatlıktır!" sözleriyle tepki gösterdi.

"Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteği vaadini eleştirdi. Babacan, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise hükümetin CHP'nin projesini "kopyaladığını" iddia etti. Özel, "Erdoğan bayramda Gençlik Kollarımız ile @tulovvakfi'nın işbirliğiyle yaptığı projeyi kopyalamış. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz, ülkeyi öğrencilerin ailelerini ziyarete bile gidemediği bir ekonomik krize soktuğunu açıkça itiraf ettiği için" diye tweet attı.

