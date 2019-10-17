Hükümetin geri adım atmasıyla Kerkük'teki gösteriler sona erdi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Kerkük'ün güvenliğini sağlayan özel gücün karargahının Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesi yönündeki kararından vazgeçmesinin ardından, kentteki gösteriler sona erdi.

Abdulmehdi'nin 15 Ekim'de Kerkük'ün güvenliğini sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının bulunduğu karargaha KDP'nin yerleşmesi yönünde talimat yayımlamasından bu yana kentte gösteriler düzenleniyordu.

Karara Türkmen ve Araplar yoğun tepki gösterirken, hükümetin geri atmasıyla gösteriler bugün sona erdi.

61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının önünde göstericiler adına açıklama yapan Ali Rıza, "Talebimiz yerine getirildiği için gösterilere son verdik." dedi.

Göstericilerin sesine hızlı bir şekilde kulak verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rıza, " Hükümet, 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının karargahına siyasi parti yerleşmeyeceği sözünü verdi." diye konuştu.