Hükümetin "Gıda stokumuz yeterli" açıklamasına, Kumluca'dan destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hükümetin 'Gıda stokumuz yeterli' açıklamasına, Kumluca'dan destek - Son Dakika

Hükümetin "Gıda stokumuz yeterli" açıklamasına, Kumluca'dan destek

6 saat önce

Hükümetin, "Gıda stokumuz yeterli" açıklamalarının ardından 52 bin dönüm örtü altı, 17 bin dönüm zeytin ve 29 bin dönüm narenciye alanı ile Türkiye'nin yaş sebze meyve deposu Kumluca'dan hükümete destek geldi.

Hükümetin

Hükümetin, "Gıda stokumuz yeterli" açıklamalarının ardından 52 bin dönüm örtü altı, 17 bin dönüm zeytin ve 29 bin dönüm narenciye alanı ile Türkiye'nin yaş sebze meyve deposu Kumluca'dan hükümete destek geldi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Zeytin yağı tanklarımız dolu, bahçelerimizde meyvelerimiz, seralarımızda üretimimiz devam ediyor" dedi.


Korona virüs sebebiyle gıda stokunun önüne geçilmesi için Hükümetin 'Gıda stokumuz yeterli' açıklamasına Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe'den destek geldi. Türkiye'nin sebze meyve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce; "Hep birlikte sıkı tedbirleri uyguladığımız sürece bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağımıza inanıyorum. Daha zor duruma düşersek ülkemizin elindeki gıda stokunun uzun süre yeteceğine inanıyorum. Kumluca Ziraat Odası olarak, küçük bir işletme olmamıza rağmen hijyen için zeytinyağından elde ettiğimiz sabun stokumuz var. 52 bin dönüm örtü altı, 17 bin dönüm zeytin, 29 bin dönümlük alanda narenciye üretiyoruz. Zeytinyağı tanklarımız dolu halde duruyor. Bahçelerimizde meyve üretimimiz devam ediyor. Örtü altı üretimimiz devam ediyor. Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi her türlü sebzelerimizin üretimi aralıksız sürüyor. Devletimiz bize ne önerirse o ölçülerde üretimlerimiz ve gıda sevkiyatımız devam edecektir. Ürünlerimizin pazarlanmasında devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kumluca, Türkiye, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:22 Kaynak: İHA

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